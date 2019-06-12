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Ekrem İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız

Ekrem İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un bir belediye başkanı var, o da benim" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de halk buluşması düzenledi. Halk, İmamoğlu’nu şarkılar ve "Her şey çok güzel olacak" sloganlarıyla bekledi.

İmamoğlu’nu bekleyen kalabalığın bulunduğu Maltepe Meydanı’nda, "Ekrem Başkan, oğluma kız istedik, Ekrem Başkan olmadan kız vermeyiz dediler", "İstemeye gidecek miyiz Ekrem Başkanım", "Halamın oğlu senin hakkını yediler, bunu biliyoruz. Sen rahat ol, hak yerini bulacaktır" yazılı dövizler vardı. Alanda, Türk bayraklarının yanı sıra İyi Parti atkıları taşıyan vatandaşlar da bulundu.

İmamoğlu'nun konuşmasından başlıklar şöyle: 

"Kart verip yakınımdır diye yollamayacağız"

-Harikasınız. Ben bu şehrin çocuklarının Ekrem abisi olacağım. Bizim insanımız yetenekli. Bölge istihdam ofisleri kuracağız. Kart verip yakınımdır diye yollamayacağız. Bu şehrin her bir insanı benim yakınım, canım ciğerim. Bu insanlar artık ayrımcılıktan yoruldu. Bir avuç insanın kendi yakın çevresine makam tayin ettiği bir ülkedeyiz.

"TRT hariç bu ara medya iyi"

-Mahallelerde kreşler açarak hem kadınlarımızı özgürleştireceğiz hem de çocuklarımı yetiştireceğiz, geleceğe hazırlayacağız. Gençlerin araç indirimini de su indirimini de biz yaptık. TRT hariç bu ara medya iyi ama zaten halkım elindeki ekrandan beni takip ediyor.

"İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız"

-Bu şehrin tüm sorunlarına, çözümlerine hakimiz; göreceksiniz, İstanbul’un en başarılı belediye başkanı olacağım. Size söz veriyorum; bu kibire bürünmüş yönetimin yerleştiği İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız. Çok çalışacağım, hiç yorulmayacağım. Allah'a şükür hep enerjimiz var, hem gençliğimiz var ve asla vazgeçmeyen kararlılığımız var.

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