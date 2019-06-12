OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019

2 yıllık üniversiteden 4 yıllık üniversiteye sınav ile geçmek isteyen öğrencilerin gireceği DGS için geri sayım başladı. DGS sınavı ÖSYM takvimine göre 30 Haziran pazar günü tek oturumla yapılacak. DGS sınav sonuçları ise 25 Temmuz'da açıklanacak.

DGS ne zaman 2019 ÖSYM DGS sınav tarihi için geri sayım başladı. 2 yıllık bölümlerden üniversitelerin 4 yıllık bölümlerine sınav ile geçmek isteyen adayların gireceği DGS sınavı için heyecanlı geri sayım başladı. DGS sınavı 30 Haziran pazar günü yapılacak. DGS sonuçları ise 25 Temmuz'da ÖSYM tarafından duyurulacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınav yerleri bilgisinin sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanması bekleniyor. DGS’de alınan puanlar 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak. DGS sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NERELERDE KULLANILIYOR: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları DGS ile olur. Bu sınav ÖSYM tarafından yönetilir ve sonuçlar AİS sayfası üzerinden adayların erişimine açılır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları DGS ile olur. Bu sınav ÖSYM tarafından yönetilir ve sonuçlar AİS sayfası üzerinden adayların erişimine açılır.

DGS’DE KAÇ SORU VAR?

DGS 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur. Sınav süresi ise 150 dakika yani 2 saat 30 dakikadır.

2019 DGS KONULARI

2019 DGS MATEMATİK KONULARI

1- Temel Kavramlar (Sayılar)

2- Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler

3- Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı

4- Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı

5- Bölme ve Bölünebilme Kuralları

6- Faktöriyel

7- Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)

8- Taban Aritmetiği

9- Denklem Çözme

10- Basit Eşitsizlikler ve Sıralama

11- Mutlak Değer

12- Üslü Sayılar

13- Kareköklü Sayılar

14- Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler

15- Oran Orantı

16- Sayı Problemleri

17- Kesir Problemleri

18- Yaş Problemleri

19- Yüzde Problemleri

20- Kar ve Zarar Problemleri

21- Faiz Problemleri

22- Karışım Problemleri

23- Hız Hareket Problemleri

24- İşçi ve Havuz Problemleri

25- Kümeler

26- Fonksiyonlar

27- İşlem

28- Modüler Aritmetik

29- Permütasyon

30- Kombinasyon

31- Olasılık

32- Sayısal Mantık

2019 DGS GEOMETRİ KONULARI

1- Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar

2- Çokgenler ve Dörtgenler

3- Çember ve Daire

4- Analitik Geometri

5- Katı Cisimler

2019 DGS TÜRKÇE KONULARI

1- Sözcükte Anlam

2- Cümlede Anlam

3- Paragraf

4- Anlatım Bozuklukları

5- Sözel Mantık