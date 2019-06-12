Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?

Sempatik tavırları ile sevilen oyuncu Müge Boz ve başarılı basketbolcu Caner Erdeniz düşün için gün sayıyor. Peki sosyal medyanın favori çiftler arasında gösterdiği Müge Boz ve Caner Erdeniz kimdir? Güzel oyuncu ve model Müge Boz kaç yaşında, aslen nereli, hangi dizilerde oynadı?

Sempatik tavırları ile sosyal medyanın en sevilen favori çiftleri arasına giren Müge Boz ve Caner Erdeniz evlenmek için gün sayıyor. Evlilik işlemleri için yurtdışına çıkan çiftten güzel haber yakında gelecek. İkilinin sevenleri ise haklarında daha çok bilgi edinmek için araştırmalar yapıyor. Birçok dizide, reklamda ve tanıtımda boy gösteren ayrıca modellik yapan Müge Boz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Müge Boz hakkında merak edilen diğer bir konu ise Müge Boz'un boyu..

MÜGE BOZ KİMDİR: Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluğu İstanbul'da geçen Müge Boz, 12 yaşındayken babasının işi nedeniyle İzmir'e Karşıyaka'ya taşındı.

Müge Boz, İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde Sinema TV ve Halkla İlişkiler bölümünü bitirdi. Norveç'te Hogskulen Volda ismindeki okuldan burs kazanarak 'strategic design', 'digital photography' eğitimleri aldı.

11 sene bale, 4 sene piyano eğitimi aldı. Birçok spor dalıyla ( yüzme, tenis, paten, voleybol, motosiklet ) ilgilendi. Son bir yıldır düzenli olarak yoga yapmaktadır. 2011 yılında Şüphe adlı dizide Meltem karakterini ve Karakol adlı dizide Ada karakterini canlandırdı.

Ayrıca Müge Boz modellik de yapmaktadır. Vogue, Tempo, Marie Claire, Women's Health, İnstyle gibi dergilerde moda cekimleri yaptı. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinden sezon sonu ayrıldı. TRT 1 de Gurbette Aşk adlı dizide rol aldı. Son olarak Kayıt Dışı dizisinde rol aldı.

CANER ERDENİZ KİMDİR?

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kariyerine 2008 yılında TED Ankara Kolejliler basketbol takımında başlayan Caner Erdeniz, sonra sırasıyla, Maliye Milli Piyango, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş Sompo Japan, TED Ankara Kolejliler, Acıbadem Üniversitesi SK, Eskişehir Basket, Galatasaray takımlarında forma giydi.

2.00 boyundaki Caner Erdeniz, kısa forvet pozisyonunda görev almaktadır. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.