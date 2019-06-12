SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
HABER /  EMLAK

Kentsel dönüşümde 3 temel kriter Murat Kurum açıkladı

Anadolu Ajansı
Kentsel dönüşümde 3 temel kriter Murat Kurum açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde 3 temel kriterleri olduğunu belirterek, bunların yerinde dönüşüm, rızaya dayalı ve gönüllü dönüşüm ve süratli dönüşüm olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yenişehir Mahallesi'nde imar bilgilendirme toplantısında, vatandaşlarla bir araya geldi. 

Söz konusu bölgede, bin 90 bağımsız alan olduğunu dile getiren Kurum, "Dolayısıyla burada artış yapmış olmayacağız. Burada TOKİ'nin karı olsun anlayışıyla bu işe girmiyoruz. Yoğunluk artsın istemiyoruz. Yatay mimariyle devam edelim. Özümüzü kültürümüzü yansıtacak projeleri birlikte yapalım istiyoruz." diye konuştu. 

Kurum, hızlı ve kararlı şekilde çalıştıklarını anlatarak, vatandaşların da rızası olduğu zaman Kartal'daki gibi hızla projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Vatandaşları en güzel alanlarda kira yardımıyla misafir edeceklerini dile getiren Kurum, en kısa sürede inşaatları tamamlayarak sağlıklı güvenli konutlarda oturmalarını sağlayacaklarını aktardı.

Kurum, 2010'dan beri konunun gündemde olduğunu anımsatarak, buna rağmen çok fazla yol alınamadığını ifade etti. Dönüşümde 3 temel kriterleri olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"3 temel kriterimiz var. Birincisi yerinde dönüşüm. Yine komşunuzla o proje sonunda beraber yaşayacaksınız. Kimseyi yerinden etmeyeceğiz. İkincisi de rızaya dayalı ve gönüllü dönüşüm yapacağız. Belediyecilik anlayışımız gönül belediyeciliği. Kentsel dönüşümde de gönüllü dönüşüm yapmak zorundayız. O yüzden burada da sizlerin rızası çerçevesinde bu dönüşümü yapacağız. Üçüncüsü de süratli dönüşüm. En kısa zamanda riskli binalardan sizi alarak kira yardımlarınızı yaparak misafir edeceğiz. En kısa zamanda da konutlarınıza yerleştireceğiz."

Bakan Kurum, 23 Haziran'da yapılacak seçime değinerek, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın tecrübesine işaret etti. Kurum, Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu belirterek, "İstanbul seçimi sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Tüm dünya mazlumlarının gözü de kulağı da kalbi de İstanbul'da. Bu manada önemli bir şehrimiz. Sadece ülkemizi değil, tüm cihanı tüm insanlığı ilgilendiren bir seçim." dedi. 

Kurum, daha sonra vatandaşların dönüşümle alakalı sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Melo'dan iki yıllık imza
Melo'dan iki yıllık imza
KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık destek kredisi! Bu 12 banka verecek
KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık destek kredisi! Bu 12 banka verecek
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu dövizler üçer kuruş düştü
Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu dövizler üçer kuruş düştü
Cezaevinden çıkar çıkmaz öldürülmüştü sır perdesi aralandı
Cezaevinden çıkar çıkmaz öldürülmüştü sır perdesi aralandı
Yeni askerlik sisteminde kanun teklifi geri çekilecek mi? AK Parti'li isim açıkladı
Yeni askerlik sisteminde kanun teklifi geri çekilecek mi? AK Parti'li isim açıkladı
Sezai Temelli düello istedi: Yürekleri yetiyorsa biz de çıkalım
Sezai Temelli düello istedi: Yürekleri yetiyorsa biz de çıkalım
ÖNCEKİ HABERLER
Firefox büyük değişikliğe gidiyor işte yeni logolar
Firefox büyük değişikliğe gidiyor işte yeni logolar
Resmen açıklandı! Amazon Türkiye'de e-ihracata başlıyor
Resmen açıklandı! Amazon Türkiye'de e-ihracata başlıyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Vedat İncefe Kosova'daki çirkin muameleyi anlattı
Vedat İncefe Kosova'daki çirkin muameleyi anlattı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Faiz artırımı oldu mu?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Faiz artırımı oldu mu?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
Altay'a transfer yasağı geldi
Altay'a transfer yasağı geldi
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Yorumlar