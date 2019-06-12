Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu dövizler üçer kuruş düştü

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit tutmasının ardından dövizler üçer kuruş düştü.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 24 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Son dönemde açıklanan veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin devam ettiğini göstermektedir.

“Dış talep nispeten gücünü korurken finansal koşullardaki sıkılığın da etkisiyle iktisadi faaliyet yavaş bir seyir izlemektedir.

“Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir.”

Gelişmelerin ardından gün ortası işlemlerde;

- dolar en düşük 5.7833 lira ve en yüksek 5.8298 lirayı gördükten sonra, 5.78 - 5.79 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5502 lira ve en yüksek 6.6149 lirayı gördükten sonra, 6.55 – 6.56 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3709 lira ve en yüksek 7.4328 lirayı gördükten sonra 7.37 – 7.38 lira aralığında işlem görüyor.

Güne 92 bin 737 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 92 bin 402 puanı ve en yüksek 93 bin 614 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 0.70 artışla 93 bin 473 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi, gün içinde en düşük 122 bin 13 puanı ve en yüksek 124 bin 272 puanı gördükten sonra, gün ortasında yüzde 0.40 artışla 123 bin 800 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.82 düşüşle yüzde 17.82 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.61 düşüşle yüzde 22.67düzeyine geriledi.