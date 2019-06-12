Sezai Temelli düello istedi: Yürekleri yetiyorsa biz de çıkalım

HDP Eş Başkanı Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile Yıldırım'ın ortak canlı yayına ilişkin açıklamalar yaptı Erdoğan'ı ekrana davet etti. Temelli HDP olarak seçmenlerini İmamoğlu'na oy vermesi için sandığa götüreceklerini de söyledi.

HDP Eş Başkanı Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile Yıldırım'ın ortak canlı yayına çıkacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Temelli, "Biz de bu vesile ile Cumhurbaşkanını davet ediyoruz' diyerek şunları söyledi:

-Yayının olması çok güzel bir şey. Bir kere adayların kamuoyuna açık tartışmaları harika olmalı. Hatta biz bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve küçük ortağını eş başkanlar olarak canlı yayına davet edebiliriz. Yürekleri yetiyorsa gelsinler, biz de çıkalım televizyona. Gelsinler, bizim bu konuda öz güvenimiz de tam, cesaretimiz de tam.

BAHÇELİ'NİN MODERATÖR SEÇİMİNE KIZMASI -Şimdi bu gazeteciye kızmak! Gazetecilerin kızdırma hakkı olmalı. Seni kızdırabildikleri ölçüde zaten gazeteciler. Gazetecilere kızmak varsa kafanızda orada basın özgürlüğü meselesi sıkıntılıdır.

İmamoğlu önde götürüyor

Seçimi demokrasi referandumu olarak gördüklerini belirten HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Biz HDP seçmenin daha büyük kısmının sandığa gitmesini sağlayacağız. Bu konuda tereddüt yok" dedi. Temelli seçim sonuçlarına ilişkin ise şu iddiada bulundu:

-Bizim saha gözlemimiz gelen araştırmalarla örtüşüyor. 1.5 puan gibi bir fark görünüyor. 2’ye de çıkabilir 1’e de düşebilir. Daha fazla esnekliği yok seçimin. İmamoğlu önde görünüyor.

Defolun gidin dedi

Cumhur İttifakı adayı AK Partili Binali Yıldırım'ın Diyarbakır’daki Kürdistan sözlerini samimiyetsiz olarak nitelendiren Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sahaya çıkmama kararı için, "Sözü yok. Ne söyleyecek? ‘Defolun gidin’ dedi, hakaret etti her türlü saldırıyı gerçekleştirdi ve kaybetti. Aslında yine kaybedeceğini hissettiği için biraz kenarda duruyor" yorumunda bulundu.