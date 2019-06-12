Üniversite sınav tarihi 2019 YKS ne zaman sınav günü

Üniversite giriş sınavı olan YKS için artık son günler. 3 oturumla yapılacak olan YKS sınavları 15-16 Haziran'da yani bu haftasonu yapılacak. 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 15 Haziran'da yapılacak ve 120 soru sorulacak. YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran'da yapılacak.

Üniversite sınavları için artık son günler, binlerce öğrenci hayalindeki üniversiteye girmek için bu haftasonu yani 15-16 Haziran'da 3 oturumluk YKS sınavında ter dökecek. YKS sınavı 3 oturum şeklinde yapılacak. 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı 15 Haziran'da yapılacak ve 120 soru sorulacak. YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 16 Haziran'da yapılacak.

YKS'nin 1. oturumu TYT'de öğrencilere 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek. YKS 1. oturumu saat 10.15'te başlayacak.

Sınava girecekler için önerilerde bulunan uzmanlar ise, "Yoğun bir ders programı yerine soru çözümlerine odaklanın. Belgelerinizi akşamdan hazırlayın. En geç yarım saat kala sınav yerinizde olun. Yapamadığınız soruyu geçin, turlama tekniğini kullanın" uyarılarında bulundu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 1. oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 16 Haziran'da uygulanacak YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve YKS 3. oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS'nin 1. oturumu TYT ve 2. oturumu AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra, 3. oturum YDT için saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2019-YKS 1. OTURUM TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT)

Sınav Tarihi:

15.06.2019 10:15

Sonuç tarihi

18.07.2019

2019-YKS 2. OTURUM ALAN YETERLILİK TESTLERİ (AYT)

Sınav Tarihi:

16.06.2019 10:15

Sonuç tarihi

18.07.2019

2019-YKS 3. OTURUM YABANCI DİL TESTİ (YDT)

Sınav Tarihi:

16.06.2019 15:45

Sonuç tarihi

18.07.2019U

YKS SINAVINDA KAÇ SORU ÇIKACAK: TYT'de adaylara 40 soruluk Türkçe, 20 soruluk Sosyal Bilimler, 40 soruluk Temel Matematik ve 20 soruluk Fen Bilimleri testi olmak üzere 120 soru yöneltilecek.

AYT'de adaylara, 40 soruluk Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, 40 soruluk Sosyal Bilimler-2 testi, 40 soruluk Matematik ile 40 soruluk Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecek.

YKS'DE KAÇ SORU ÇIKACAK: AYT'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacak. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabilecek.

YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için 80 sorudan oluşan ayrı soru kitapçığı bulunacak. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

UZMANLARDAN YKS İÇİN UYARILAR

YKS sınavına girecekler için hem sınav öncesinde hem de sınav için önerilerde bulunan uzmanlar, "Yoğun bir ders programı yerine soru çözümlerine odaklanın. Belgelerinizi akşamdan hazırlayın. En geç yarım saat kala sınav yerinize olun. Yapamadığınız soruyu geçin, turlama tekniğini kullanın" uyarılarında bulundu. İşte uzmanların uyarılarından öne çıkanlar...

DENEME SINAVLARI ÇÖZÜN

Uzmanların sınav öncesi için yaptığı uyarıların başında 'bol bol deneme sınavı yapın' geliyor.

-Yeni konu çalışmak yerine zihninizde tam oturmamış konuları tamamlayın.

-Sınavdan önceki gün dinlenin.

-Sınava gireceğiniz yeri mutlaka görün.

-Negatif konuşan kişilerden uzak durmaya çalışın.