HABER /  EKONOMİ

Facebook duyurdu: Herkes para kazanabilecek

Facebook duyurdu: Herkes para kazanabilecek

Facebook, geliştirdiği Study isimli uygulamayla kullanıcıların telefon aktivitelerini ödeme yapmak şartıyla izleyeceğini açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen  Study isimli uygulama, kullanıcıların çeşitli verilerini işleyerek, kullanım  alışkanlıklarına dair analizler yapacak.

"Yeni market araştırma uygulaması" olarak nitelendirilen Study ile  kullanıcıların telefonlarına kurduğu uygulamalar ve bunlarda geçirdiği süre,  hangi ülkede bulundukları, kullandıkları cihaz ve ağ özellikleriyle ilgili  verileri toplayacak. 

İsteğe bağlı olarak kullanılacak uygulamayla kullanıcı kimliği, şifre,  fotoğraf, video ve mesajlar gibi bilgilere erişilemeyecek. Uygulamanın elde  ettiği kullanıcı verileri, üçüncü parti uygulamalara servis edilmeyecek ve reklam  amacıyla kullanılmayacak.
 
Uygulamayı kullananlara ödeme yapılacak
 
Android platformunda yer alacak uygulamaya, 18 yaşından küçük  kullanıcılar erişemeyecek. Kullanıcıların yaşı, sisteme üye oldukları Facebook  hesabı üzerinden kontrol edilecek. Facebook, üyelik aşamasında kullanıcıların  banka hesap bilgilerini de alacak ve verilerinin kullanımına izin verenlere ödeme  yapacak.
 
İlk süreçte Amerika ve Hindistan'da kullanıma sunulacak olan  uygulamanın, ilerleyen süreçte diğer ülkelerde de kullanıma sunulması  planlanıyor.
 
Öte yandan Facebook, kullanıcı verilerinin güvenilir bir şekilde  saklanacağını ve bu verilerin sadece market araştırmaları ve daha iyi ürün  oluşturma amacıyla kullanılacağını taahhüt ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ için 3 şehir belirledi
Uber, dünyadaki ilk ‘‘uçan taksi’’ için 3 şehir belirledi
8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan uçağının akıbeti ne olacak?
8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan uçağının akıbeti ne olacak?
MEB milyonlarca öğrenciye 'sosyal etkinlik belgesi' verecek
MEB milyonlarca öğrenciye 'sosyal etkinlik belgesi' verecek
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Şehit diplomat eşinden Ermenistan Cumhurbaşkanına açık mektup
Şehit diplomat eşinden Ermenistan Cumhurbaşkanına açık mektup
Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili açıklama
Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili açıklama
ÖNCEKİ HABERLER
65 yaş maaşı alanlara temmuz ayında yeni zam yapılacak mı?
65 yaş maaşı alanlara temmuz ayında yeni zam yapılacak mı?
5 gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu nedir MEB yönetmelik
5 gün devamsızlık yapan öğrencinin durumu nedir MEB yönetmelik
ÖSYM giriş YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı
ÖSYM giriş YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı
Eljif Elmas için dudak uçuklatan rakam!
Eljif Elmas için dudak uçuklatan rakam!
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
Karneler ne zaman basılacak 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?
Karneler ne zaman basılacak 2019 yaz tatili ne zaman başlıyor?
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı öğrenci girişi ile sonuç ekranı
AÖF sınav sonuçları açıklandı mı öğrenci girişi ile sonuç ekranı
Yorumlar