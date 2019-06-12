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e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?

e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?

e nabız nedir ve hangi işlemler yapılır, e nabız kaydı açma bilgileri detaylı anlatımla haberimizde. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu uygulama ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabilirsiniz. Peki E-nabız sistemine giriş nasıl yapılır, E-nabız'a nasıl kayıt olunur?

Birçok sağlık hizmetini anında alabileceğiniz e nabız uygulaması detaylarını sizler için derledik. E-nabız hizmeti nedir, e-nabız ile ilgili merak edilenler ve e nabız kullanma kılavuzu haberimizde. E-nabız kamusal sağlık kuruluşlarından toplanan kişisel sağlık kayıtlarını, vatandaşların ve sağlık profesyonellerinin internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri halde sunan bir uygulamadır. Peki üye olmak ücretli mi?

SAĞLIK KONUSUNDA FAYDALI UYGULAMA: E-NABIZ: Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bu uygulama ile rapor görüntüleme, randevu takip etme, randevu alma vb sağlık işlemlerini yapabilirsiniz. Peki E-nabız sistemine giriş nasıl yapılır, E-nabız'a nasıl kayıt olunur?

E-NABIZDA NELER YAPABİLİRİM

Bilgi Ekleme (Tansiyon, Şeker, Nabız, Ağırlık)

“Tansiyon”, “Şeker”, “Nabız” ve “Ağırlık” sekmelerine tıklayarak buraya eklediğiniz bilgilerinizi görebilir, “Ekle” sekmesiyle sisteme şeker, tansiyon, ağırlık, nabız bilgilerinizi ekleyebilirsiniz.

Takviminizde randevularınızı ay, hafta ve gün bazında görüntüleyebilirsiniz . Randevu üzerine tıklayarak detaylarını görebilirsiniz. Randevu Al butonuna tıkayarak, MHRS’ye ayrıca giriş yapmadan ileriki tarihlere yeni muayene randevusu yapabilirsiniz. Böylece tek ekranda düzenli bir şekilde sağlık işlemlerinizi planlayabileceksiniz.

Kişisel bilgileri paylaşma: Sağlık bilgilerinizi istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Bunun için sağlık bilginizi paylaşacağınız kişinin TC kimlik numarası ve cep telefonunu girerek bu kişiye sağlık bilgilerinize erişim izni tanırsınız.

E-NABIZ’A NASIL GİRİŞ YAPARIM: E-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresini kullanarak veya E-İmza kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

PROFİL BİLGİSİ OLUŞTURMA: Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “Kullanım Şartlarını okudum, anladım ve kabul ediyorum” yazısının yanında bulunan kutucuğu tıklamanız gerekmektedir.

-Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir. Burada yaşadığınız ülke, il, boy ve kan grubu alanlarını doldurmanız gerekmektedir.

-Bu bölümde ilgili alanları doldurduktan sonra “Paylaşım Seçenekleri” alanında kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz.

-Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileri alanıdır. Burada sisteme cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz şifre bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

-Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

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