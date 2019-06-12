Yaşar Alptekin kaç yaşından kaç kere evlendi ilk evliliği

Son günlerin çok konuşulan isimlerinden biri olan Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında ve kaç kere evlendi soruları merak konusu oldu. 2 kez evlililk yapan Yaşar Alptekin 21 aradan sonra ilk eşi Nilgün Altınyay ile yeniden nikah masasına oturdu Yaşar Alptekin'in 25 yaşında kızı Ayris ise yeniden evlendiği Nigün Altınyay'dan.

Yaşar Alptekin son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Özel hayatı ve evlilikleri ile magazin basınında sıkça yer alan Yaşar Alptekin 2 kez evlilik yaptı. İlk evliliği Nilgün Altınyay ile oldu. Çiftin Ayris adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini herkesten gizli imam nikahı ile yapan Yaşar Alptekin'in bu evliliği çok kısa sürmüştü. Daha sonra ilk eşi ile tekrardan aşk yaşamaya başlayan Yaşar Alptekin 21 yıl aradan sonra ilk eşi Nilgün Altınyay ile yeniden evlendi.

İkinci evliliğini herkesten gizli imam nikahı ile yapan Yaşar Alptekin'in bu evliliği çok kısa sürmüştü

YAŞAR ALPTEKİN ASLINDA KİMDİR?

10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), eski manken, dansçı ve oyuncu.

Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.