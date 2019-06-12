AK Parti Grubu bu akşam askerlik düzenlemesi için toplanıyor

AK Parti Grubu bu akşam 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, genel merkezde toplanacak. Yeni askerlik düzenlemesinin ele alınacağı toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.

AK Parti 2 saat askerlik düzenlemesini dün tartışmıştı

AK Parti TBMM Grubu dün basına kapalı toplanmıştı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı başkanlığındaki toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, "Askeralma Kanunu Teklifi"ne ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi, soruları yanıtladı. Milletvekillerinin önerilerinin de ele alındığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Teklife revizyon değil rötuş olacak

Teklif hazırlanırken askerliğe ilişkin tüm paydaşların görüşünü aldıklarını, daha önce CHP ve diğer siyasi partilerin Meclise verdiği tekliflerin göz önünde bulundurulduğunu aktaran Özkan, "CHP'nin başta 45. madde olmak üzere diğer maddelerle ilgili değerlendirmeleri olacak. Bunlar revizyondan çok rötuş, uyarlama olacak." dedi.