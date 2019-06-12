Tunceli'den acı haber! Şehitlerimizin kimlikleri belli oldu

TUNCELİ kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada iki asker şehit oldu, iki asker de yaralandı. Şehit ateşi Osmaniye ve Kütahya iline düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kırsalında terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, akşam saatlerinde bir grup teröristle temas sağladı.

"Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık verdiler

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 4 asker yaralandı.

Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 2'si yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehitlerin kimlikleri belli oldu

Çatışmada şehit olan 2 askerin kimlikleri belli oldu. Şehit askerlerin, uzman çavuşlar, Kütahya nüfusuna kayıtlı Emre Üçkan ile Osmaniye nüfusuna kayıtlı Ökkeş Ede olduğu açıklandı. Silah arkadaşı olan 2 askerin, birlikte fotoğraf çektirdiğikleri ortaya çıktı.