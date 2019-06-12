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İyimser hava devam edecek mi? Dolarda çift yönlü dalgalanma

İyimser hava devam edecek mi? Dolarda çift yönlü dalgalanma

Dolar/TL dün gün içinde çift yönlü dalgalanırken, sabah güne 5.81 seviyesinin hemen altında başladı.

Bu ay toplam 11.4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 9.3 milyar TL’si piyasadan toplam 12 milyar TL’lik iç borçlanma programlayan Hazine, piyasadan 10.06 milyar TL, kamu dahil toplamda ise 13.1 milyar TL borçlandı. Gelecek hafta yapılacak 500 milyon TL’lik kira sertifikası ihracı ile Haziran ayı borçlanma programı tamamlanacak.

Dolarda son durum

Dolar/TL saat 07:22 itibariyle 5.8018/5.8056’dan işlem gördü. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

"Temmuz’da biraz daha gevşeme alanı bulabilir"

İş Yatırım Araştırma Uzmanı Burak Seçkin, Hazine’nin kira sertifikası ile birlikte bu ay toplamda öngörüsünün 1.5 milyar TL üzerinde borçlanmış olacağını söyleyerek, "Temmuz ayında yoğun programı var, Ağustos ise biraz daha sakin. Gelecek ayki yüklü program öncesinde elini rahatlatmak adına bu ay daha fazla sattığını düşünüyorum. İhalelere bakınca talepler iyi, faizler piyasa seviyelerine yakın oluştu. Bu haftaki ihaleler sayesinde Temmuz’da biraz daha gevşeme alanı bulabilir" dedi.

"Orta ve kısa vadeli kıymetlere yönelmek daha makul görünüyor"

Hazine Temmuz’da toplam 21.5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 14.5 milyar TL’si piyasadan toplam 19.5 milyar TL’lik, Ağustos’ta ise toplam 8.4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 5.3 milyar TL’si piyasadan toplam 8 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor.

Getiri eğrisi geneline yayılmasa da kısa vadeli kağıtlarda kuvvetli hacim olduğunu söyleyen Seçkin, "Mevcut durum kısa vadeli tahvil faizlerinde zirvenin göründüğünü ve aşağı hareketin başlayabileceğini düşündürüyor. Diğer taraftan ihalelerde eskiden FRN ve TÜFE’ye endeksli kağıtlar daha ağırlıklı satılırdı ama yavaş yavaş kısa kağıtlara dönüş var. Hazine faiz riski almaktan kaçınıyor olabilir. Enflasyon hâlâ yüksek ve gerileyeceğine dair ciddi bir sinyal yok. O nedenle de orta ve kısa vadeli kıymetlere yönelmek daha makul görünüyor" diye konuştu.

16 kurum ile yapılan anketin sonuçları

Reuters’ın toplam 16 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği ankette 14 katılımcı politika faizinin yüzde 24 seviyesinde sabit tutulmasını beklerken, bir kurum politika faizinde 50 baz puan, bir katılımcı ise 75 baz puanlık indirim bekliyor.

ABD Merkez Bankası’ndan faiz indirim beklentilerinin gelişmekte olan ülke paralarında yarattığı olumlu hava bir süredir TL’ye olumlu yansıyordu. Bayram tatili sırasında görülen 5.66 seviyesi haricinde bugün de aşağı yön izleyerek 5.7580’e kadar gerileyen dolar/TL piyasalarda yakından izlenen S-400 ve F-35 konusundaki gelişmelerle tekrar yükseldi. TL yaklaşık yüzde 1 kayıpla dolar karşısında neredeyse tek kaybeden para birimi oldu.

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