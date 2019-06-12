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Fenerbahçeli Sloukas'ın babası vefat etti! Acı haberi soyunma odasında aldı

Fenerbahçeli Sloukas'ın babası vefat etti! Acı haberi soyunma odasında aldı

Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas'ın babası vefat etti. Kostas Sloukas, acı haberi Anadolu Efes maçından sonra soyunma odasında kaldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi 2'nci maçında Anadolu Efes, sahasında normal süresi 86-86 biten karşılaşmada rakibini 101-93 mağlup ederek durumu 1-1'e getirdi. Fenerbahçe Beko'nun Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den başsağlığı mesajı
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Kostas Sloukas’ın babası Ioannis Sloukas'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acı haberi Anadolu Efes maçının sonunda soyunma odasında alan oyuncumuz Kostas Sloukas'a ve ailesine taziye dileklerimizi iletiyor, kendilerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

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