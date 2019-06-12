HABER /  GÜNCEL

Bakan Abdülhamit Gül ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecini görüştü

Bakan Abdülhamit Gül ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecini görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Amerikalı mevkidaşı William Barr ile Washington'da bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barr ile görüşmesini ve diğer temaslarını Türk basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda değerlendirdi.

Öncelikle New York'taki Tük Günü'ne katıldığını, ardından New Haven'da kundaklanan camiyi ziyaret ettiğini anlatan Bakan Gül, ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanı Barr ile görüşmesini değerlendiren Gül, "Türkiye ile ABD arasındaki adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmelerle ilgili konuları ele aldık. Çok verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Umarım güzel sonuçlar elde edilir." dedi.

"Halen bir gelişme olmaması kabul edilemez"

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi sürecini de ele aldıklarını kaydeden Gül, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği bu konuda şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil. Özellikle Türk yargı makamlarının ABD'ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.

Amerikalı mevkidaşının göreve yakın zaman önce başladığını belirten Gül şu değerlendirmeleri yaptı:

"Umarım yeni delillerin de ortaya konmasıyla birlikte bu konuda olumlu bir gelişmenin meydana gelmesi elbette bizim beklentimizdir. Yargılama aşamasında çıkan tüm deliller de buradaki makamlara iletildi. Dolayısıyla biz bir hukuk devletinde olması gereken şeyi istiyoruz. (FETÖ elebaşının) İadenin gerçekleşmesini ve Türk yargı makamlarının taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz. Bu dönemde de bu konuda daha duyarlı bir çalışmanın olacağına inanmak istiyorum. Hep beraber süreci yakından takip ediyoruz."

Türkiye'nin FETÖ konusundaki tezlerini ABD makamları nezdinde en güçlü şekilde bir kez daha dile getirdiklerini kaydeden Gül, bu tezlerini aktarmayı sürdüreceklerini ifade etti.

FETÖ'nün ABD'deki okulları da konuşuldu

FETÖ'nün ABD'deki okullarıyla ilgili konuları da konuştuklarını anlatan Bakan Gül, ilgili kurum ve kişilerin birkaç ay önce Türkiye'deki muhataplarından konuyla ilgili kapsamlı bilgiler aldıklarını hatırlattı.

Gül, konuyla ilgili ABD'deki yetkili makamların soruşturmalarının devam ettiğini belirterek "Bizler de bu sürecin Türkiye adına olumlu bir şekilde neticelenmesini bekliyoruz." dedi.

Görüşmede Halkbank konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna Gül, "Türkiye ile ABD arasındaki hemen tüm adli konuları ele aldık. Bu meyanda da değerlendirmelerimiz oldu elbette." yanıtını verdi.

Bakan Gül ayrıca ABD Kongresindeki temasları kapsamında görüştüğü isimlere Türkiye ile ABD arasındaki stratejik müttefiklik pozisyonunu hatırlatan değerlendirmeler yaptığını belirtti.

"Diyalog zemini her zaman açık olmalı"

Gül, "İki ülke arasındaki diyalog zeminlerinin her zaman açık olması gerektiğine yönelik düşüncemizi paylaştık. Türkiye, insanlığın ortak tehdidi olan terörle mücadele ederken hukuku kendisine pusula tayin etmiş bir ülkedir. Bu bağlamda iki ülke arasındaki birçok konuyu paylaşma imkanı bulduk. Görüşmelerimizde Türk halkının beklentilerini ilettik ve Türkiye'nin pozisyonunu dile getirdik. Bu anlamda başarılı ve verimli temaslar oldu." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ile ABD arasındaki adli yardım süreçlerine de değinen Gül, ABD'nin çeşitli zamanlarda Türkiye'ye yönelik adli taleplerinin hukuk çerçevesi içinde yerine getirildiğini, ABD tarafından da aynı şeyin beklendiğini söyledi.

Bakan Gül, ABD vatandaşı olan Serkan Gölge konusunun Barr ile görüşmesinde gündeme gelmediğini ifade ederek "Türkiye bir hukuk devletidir. Hangi suçlu olursa olsun ne bir gün eksik ne de bir gün fazla kalır. Hukuk neyse o uygulanır. Mahkemenin verdiği karara göre gerekli süreyi yatmış ve sonra da denetimli serbestlik uygulanmıştır." şeklinde konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaçak göçmenlerle ilgili önemli açıklama
Foto Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaçak göçmenlerle ilgili önemli açıklama Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fitch'ten Türk ekonomisi için yeni büyüme tahmini
Fitch'ten Türk ekonomisi için yeni büyüme tahmini
Adana'da DAEŞ'e nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Adana'da DAEŞ'e nefes kesen operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi
Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
İsmail Küçükkaya'dan Bahçeli ve Uğur Dündar açıklamaları! Meğer aramış ve...
Şenol Güneş: İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu
Şenol Güneş: İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu
ÖNCEKİ HABERLER
İzlanda'nın hocası itiraf etti: Tokat gibiydi
İzlanda'nın hocası itiraf etti: Tokat gibiydi
Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu?
Türkiye'nin grubunda puan durumu nasıl oldu?
Şamil Oymak kimdir aslen nereli Şamil Oymak olayı ne dedi?
Şamil Oymak kimdir aslen nereli Şamil Oymak olayı ne dedi?
İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
İzlanda Türkiye maçı golleri ve geniş özeti
Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti
Valinin makam aracının düşen plakasını bulup, teslim etti
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker yaralı
Tunceli'de şiddetli çatışma: 4 asker yaralı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Yorumlar