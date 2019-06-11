Talisca'dan Galatasaray'a cevap

Adı Galatasaray'la anılan Anderson Talisca, Guangzhou Evergrande ile 3 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu ve Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Talisca'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. İnstagram'dan kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Ayrılma ihtimalim yok

Talisca, "Çok fazla sayıda mesaj alıyorum. Guangzhou Evergrande ile 3 yıl daha sözleşmem var ve ayrılma ihtimalim yok. Geri dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

Daha önce Beşiktaş'ta 2 sezon boyunca kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu, 1 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

25 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 80 maça çıkıp 37 gol kaydetti.