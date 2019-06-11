Everton'dan Galatasaray'a sevindirici haber

Yeni sezona 3 kulvarda başarı hedefi koyan Galatasaray'da transfer harekatı sürüyor. Eksik bölgelere takviye yaparak geniş bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılılar'da gözler Henry Onyekuru'ya çevrildi.

Geçtiğimiz sezon Everton'dan kiralanan ve kazanılan şampiyonlukta oldukça önemli katkısı olan Nijeryalı oyuncu Galatasaray'da kalmak istiyor.

Teknik Direktör Fatih Terim'in de performansından son derece memnun olduğu Onyekuru için İspanya'dan Sevilla, Real Betis ve Valencia gibi ekiplerin resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken Everton'ın, oyuncunun Galatasaray'daki gelişiminden son derece mutlu olduğu ve tekrar kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Öte yandan Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanacak olan Galatasaray, transfer bütçesi oluşturmak için oyuncu satışı yaparak kaynak yaratmak istiyor.

Ortaya atılan yeni iddia ise, Mbaye Diagne'nin Suudi Arabistan ekiplerinin radarında olduğu ve Senegalli oyuncu için uygun bir rakam gelmesi halinde transferine izin verileceği yönünde.

Şener Özbayraklı ve Ryan Babel ile büyük oranda anlaşma sağlanırken, scout ekibinin keşfettiği ve transferi tamamlanan Ozornwafor'un ise yaz kampının ardından en az 1 yıl kiralık olarak gönderilip tecrübe kazanması sağlanacak.