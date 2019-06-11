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Ozan Tufan'a eleştiri yağmuru

Ozan Tufan'a eleştiri yağmuru

Fenerbahçe'nin çok konuşulan oyuncusu Ozan Tufan, İzlanda-Türkiye maçında gösterdiği performansla sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben çıksam daha iyi oynarım." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin oyuncu İzlanda- Türkiye maçına ilk 11'de başladı Ozan Tufanperformansıyla çok eleştirildi.

"Ben çıksam daha iyi oynarım"

Türkiye maçını izleyen sosyal medya kullanıcıları Ozan Tufan'ı tefe koydu. Ozan Tufan'ın performansını birçok sosyal medya kullanıcısı eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı Ozan Tufan'ın performansı için, "24 yaşındaki bir futbolcunun göbeğini eritememesinin bir açıklaması yok." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben çıksam daha iyi oynarım." yorumunu yaptı.

"Ortasahanın defansif dengesini sağlamaya çalışıyor"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Ozan Tufan'ın performansından memnun olduklarını yorumlarıyla belli etti. Konuyla ilgili yorum yapan sosyal medya kullanıcısı, "Ozan'ı beğenmeyenleri anlamıyorum. Mücadele ediyor ve ortasahanın defansif dengesini sağlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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