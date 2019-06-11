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Facebook'tan ABD'nin en büyük güneş enerji santrali hamlesi

Facebook'tan ABD'nin en büyük güneş enerji santrali hamlesi

Facebook, Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinin batısında ülkenin en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kuruyor.

Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği’nden yapılan açıklamada, Teksas'ın Odessa kentinin kuzeyinde kurulacak güneş enerjisi çiftliğinin 72 bin konuta yetecek 379 megawatt üretim kapasitesine sahip olacağı belirtildi.

Yaklaşık 18 kilometrekarelik alana inşa edilen güneş enerjisi çiftliğinin gelecek yıl tamamlanması bekleniyor. 

Zuckerberg açıklamıştı
Sosyal medya devi Facebook yenilenebilir enerji için doğrudan yatırım yapan ilk şirketler arasında yer alıyor. Facebook’un CEO'su Mark Zuckerberg Nisan ayında yaptığı açıklamada, Facebook'un veri merkezlerine enerji sağlamak için altı yeni güneş enerjisi projesi inşa edildiğini açıklamıştı. Zuckerberg, Facebook’un tüm veri merkezleri ve ofislerinde 2020 yılına kadar yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Apple duyurmuştu
Geçtiğimiz yıl teknoloji şirketi Apple, dünya üzerindeki tüm perakende satış mağazalarında, ofislerinde, veri merkezlerinde ve tesislerinde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı sağlandığını duyurmuştu. Google da Aralık 2017’de benzer bir açıklama yaparak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştığını belirtmişti. 

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