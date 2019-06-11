Xiaomi yeni akıllı saati Mi Band 4'ü tanıttı işte uygun fiyatı ve özellikleri

Çin'in yükselen teknoloji devi Xiaomi, uygun fiyatlı Mi Band 4'ü tanıttı. Peki yeni akıllı saatin fiyatı ve özellikleri neler?

Bugün tanıtılan Xiaomi Mi Band 4, 240x120 çözünürlüğünde 0.78 inçlik renkli bir ekran ile geliyor. Bu ekrana, akıllı saatin içinde 77 adet farklı tema yüklendi.

Mi Band 4 bisiklet, egzersiz, koşma, yüzme ve yürüme gibi çeşitli etkinlik biçimlerini otomatik olarak tespit eden 6 eksenli bir ivme ölçere sahip olarak geliyor.

Ayrıca Mi Band 4, Mi Band 3'te olduğu gibi 50 metreye kadar su geçirmeme özelliği taşıyor. Xiaomi, Mi Band 4'e yüzme hareketlerinizi (serbest stil, kurbağlama, sırtüstü, kelebek ve karışık stil) belirleme yeteneği de ekledi ve yüzme aktivitenizi gerçek zamanlı olarak izleyebiliyorsunuz.

Mi Band 4'de kalp atış hızı sensörü ve Bluetooth 5.0 bağlantısı bulunmakta. Bileklik ayrıca NFC desteğine de sahip ancak Çin dışından NFC ile ödeme yapılması mümkün değil.

Son olarak Cihazda 135 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Bu batarya kullanıcılara yaklaşık 20 günlük bir kullanım sunmakta.

Fiyatı ne kadar?

Siyah, kahverengi, mavi, turuncu ve pembe olmak üzere toplam 5 adet renk seçeneği bulunan Mi Band 4'ün fiyatının 25 dolar olduğu, NFC'li versiyonunun fiyatının ise 35 dolar olduğu açıklandı.