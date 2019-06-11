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Hugo Rodallega'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Demirören Haber Ajansı
Hugo Rodallega'ya Süper Lig'den sürpriz talip

Spor Toto Süper Lig'e yeni yükselen Denizlispor, Trabzonspor'un golcüsü Hugo Rodallega'yı transfer etmek istiyor.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Denizlispor'da taraftara yıldız futbolcu müjdesi veren başkan Ali Çetin'in Trabzonsporlu Hugo Rodallega'nın peşinde olduğu ortaya çıktı. 

Çetin'in, "Denizli'ye yakışacak, taraftarı ayağa kaldıracak bir transfere imza atacağız" açıklamasının ardından yeşil-siyahlıların Kolombiyalı golcüyle temasa geçtiği bildirildi. Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve bordo-mavililerle henüz anlaşma sağlayamayan Rodallega için tüm imkanları seferber eden yönetimin, transferi bitirmekte kararlı olduğu ifade edildi. 

Teklif götürdüler
Oyuncu ve menajerine tekliflerini sunan Denizlispor'un Rodallega'den cevap beklediği vurgulandı. Denizlispor'un yanı sıra birçok Süper Lig kulübü de 33 yaşındaki oyuncunun peşinde. Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'da başlayan tecrübeli santrfor, 2016-17 sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Son 2.5 yılını Trabzon'da geçiren oyuncu, geride kalan sezonda ise 33 lig maçında 16 gol atarak başarılı bir performans sergiledi.  

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