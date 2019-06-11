Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya'yı istemeyen vatandaşa bomba yanıt

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın İsmail Küçükkaya'nın taraf diyerek itiraz etmesine "Hiç kimse bir bahanenin arkasına sığınmasın" oldu.

AK Parti İBB Adayı Yıldırım, 23 Haziran İstanbul seçimi hazırlıkları kapsamında esnafla bir araya geldi.

Yıldırım, burada 21 Haziran Pazar günü İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde yapılacak olan televizyon programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider"

Bu sırada vatandaşlardan birinin, “Başkanım İsmail Küçükkaya taraf" diye bağırması üzerine Binali Yıldırım, “Kim olursa olsun vız gelir tırıs gider. Önemli değil. Hiç kimse hiçbir bahanenin arkasına sığınmasın. Elhamdülillah alnımız ak başımız dik" dedi.

"İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi paylaşacağız"

Yıldırım, “İnşallah bu pazar günü bir televizyon programında İstanbul için, milletimiz için, ülkemiz için düşüncelerimizi 82 milyon vatandaşımızla paylaşacağız" dedi.