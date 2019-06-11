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Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?

Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?

Farklı tarzı ve kendine has sesiyle şarkılar söyleyen Melek Mosso, verdiği bir konserde çok konuşulacak bir harekete imza attı. Kadınların her zaman seslerini çıkarması gerektiğini söyleyen Melek Mosso, bacağını açarak 'babayı alırsınız' dedi.

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde yaptığı olay hareket ile gündem oldu. Kendine has tarzıyla farklı şarkılar söyleyen Melek Mosso, Türkiye'de kadınların seslerini daha fazla çıkarması gerektiği üzerine yaptığı konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki kimdir bu Melek Mosso, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte şarkıcı Melek Mosso hakkında merak edilenler...

Son günlerde artan kadın cinayetleri, çocuk istismarı ve şiddette dikkat çeken ve konserinde bu sorunu seyirciyle paylaşan şarkıcı Melek Mosso, çok konuşulacak bir harekete imza attı. 

AÇMAK İSTİYORSANIZ AÇIN: Mosso bacaklarını açarak; -Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. 

BABAYI ALIRSINIZ: -Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere babayı alırsınız- ifadelerini kullanması Twitter gündemine düştü.

ORTA PARMAK İŞARETİ OLAY OLDU: Şarkıcının konuşma sonrası yaptığı orta parmak hareketi sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra tepki mesajları da aldı.

Peki yaptığı konuşma hareket ile gündem olan Melek Mosso kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli...

Ünlü şarkıcı Mosso, 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde tamamlayan şarkıcının asıl soyismi 'Davarcı'dır. 

Melek Mosso ismi ise İtalyanca bir müzik terimi olan ve 'gittikçe hızlanarak' anlamına gelen 'Mosso' kelimesinden geliyor.

SES TÜRKİYE YARIŞMASINA KATILDI: Melek Mosso, 9 yaşında bağlama çalmaya başlayarak müziğe başladı. Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenimine devam etti. Yan flütle şarkı söylemeyi sürdürüyor.

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