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Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride arandığı belirlendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Lice kırsalına yapılan operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı belirlendi.

Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmişti. Böylece Lice kırsalındaki operasyonda, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki oldu.

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