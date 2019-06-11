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KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Doğu Akdeniz mesajı

Demirören Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan Doğu Akdeniz mesajı

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ''Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız.'' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ''Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız.'' dedi.

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