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Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli açıklaması

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, Bahçeli'nin sert tweetleriyle ilgili "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. Cumhur İttifakı için çalışmaya devam ediyor. Diğer konular bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında İSTOÇ esnafıyla buluşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez

Bir basın mensubunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün attığı tweetleri hatırlatması üzerine, "Sayın Bahçeli mitili İstanbul'a attı. 23'üne kadar da Cumhur İttifakı adayı için tüm teşkilatıyla çalışmaya devam ediyorlar. Onun dışında herhangi bir faaliyeti yok. Diğer konular hiçbir şekilde bizim ittifakımıza zarar veremez" dedi.

Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile soru üzerine, "Bu konuyla ilgili herhangi bir yorum yapma ihtiyacı duymuyorum. Cumhuriyet kurulmadan önce bölgelerde, Osmanlı topraklarında her türlü etnik gruba sahip temsilciler vardı. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bütün bu temsilcileri bir araya getirerek işgal altındaki Anadolu topraklarının bağımsızlığını kazanması için büyük bir mücadele başlattı. Olay bu" ifadelerini kullandı.  

Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur

Bahçeli, isim vermeden AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyareti sırasından kullandığı 'Kürdistan' ve 'Lazistan' açıklamalarını eleştirmişti. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'de Kürdistan ve Lazistan yoktur, bundan sonra da olamayacaktır. Olması yönünde heveslenenler varsa karşılarında daima Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bulacaklardır" dedi.

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