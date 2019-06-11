Bu ankete göre İstanbul seçim sonuçları bu kez çok farklı olacak!

31 Mart yerel seçimlerinin İstanbul için tekrarlanacak olan 23 Haziran versiyonu çok büyük sürprizlere gebe. Abdülkadir Selvi elindeki anket verisi ışığında çok önemli noktalara dikkat çekti.

İSTANBUL seçimleri Türkiye seçimlerinin önüne geçmiş durumda. Abdülkadir Selvi'nin elinde bulunan ankete göre 23 Haziran, İstanbul seçimlerini aşan sonuçlara gebe.

Ramazan Bayramı'ndan sonra yapılan bir anketi okurlarına aktaran Selvi, şu bilgileri verdi:



"İstanbul seçmeni 31 Mart’taki yerinde duruyor mu? Aldığım yanıt durmadığı yönünde. Blok halinde kaymalar yok ama değişiklikler var. 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki farkın 13 bin 709 olduğu dikkate alınırsa, küçük değişiklikler büyük sonuçlara gebe.

YSK kararı çok etkili oldu

AK Parti’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi ve YSK’nın iptal kararı, İstanbul seçmeni üzerinde etkili olmuş. YSK kararının İmamoğlu lehine bir mağduriyet algısı oluşturduğu ve iptal kararına gösterilen tepkiyle ilk başlarda yükseldiği tespit edildi. Süreç ilerledikçe tepkilerin azaldığı ve “Çaldılar” söylemi ile yükselişin kısmen gerilediği belirlendi. Ancak 31 Mart seçimlerinde AK Parti ya da CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin içinde küçük bir kesim, 23 Haziran’da rakip adaya oy vereceğini ifade ediyor.

Yüzde 4'lük AK Parti ve Kürt seçmen etkili olacak

2- 24 Haziran seçimlerinde oy kullanan ancak 31 Mart seçimlerinde sandığa gitmeyen yüzde 4’lük bir kesim tespit edilmişti. 430 bin seçmene denk gelen bu kesimin yüzde 70’ini kırgın AK Partililer ve muhafazakâr Kürtler oluşturuyordu. AK Parti ve CHP’nin seçim stratejisini sandığa gitmeyen seçmenler üzerine kurmasının etkili olduğu gözleniyor. Yapılan ilk araştırmalar da yüzde 4’lük kesimin yüzde 80-90’ının 23 Haziran’da sandığa gideceğini gösteriyor.

Ama ilginç bir denklem ortaya çıkıyor. Üç oydan ikisi Binali Yıldırım’ı, üçte biri ise Ekrem İmamoğlu’nu tercih ediyor.

Saadet'in oyu şaşırttı

3- 31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi 103 bin 300 oyla yüzde 1.21’lik bir oranı yakalamıştı. SP bu seçime de giriyor ancak oy oranı yarı yarıya gerilemiş durumda. Saadet Partisi’nin oylarının yönü seçim sonucunu belirlemede etkili olacak.

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