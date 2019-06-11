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5 gün devamsızlığı olan öğrenci belge alabilir mi MEB yönetmeliği

5 gün devamsızlığı olan öğrenci belge alabilir mi MEB yönetmeliği

Karnelerin alınmasına yaz tatilinin başlamasına artık sayılı günler kaldı. 14 Haziran cuma günü okullar kapanacak. Öğrencile ise cuma gününden önce karnelerini e okul uygulaması ile öğrenebiliyor. Peki 5 gün devamsızlık yapan öğrenci takdir ya da teşekkür belgesi alabilecek mi MEB yeni yönetmeliğini ne diyor?

5 gün devamsızlık yapan öğrenci takdir ya da teşekkür belgesi alabilecek mi sorusu öğrencilerin gündeminde. Okulların kapanmasına artık sayılı günler kaldı, 14 Haziran cuma günü öğrenciler karnesini alacak ve yaz tatili başlayacak. 14 haziran öncesinde karne notlarını öğrenmek isteyen öğrenciler ise e o okul uygulaması ile ders notlarını öğrendi bile. Peki karne ortalaması 75.00 üzeri olduğu halde 5 günlük devamsızlığı olan öğrenci belge alabilecek mi? 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçtiğimiz aylarda yayımladığı yönetmelik değişikliğiyle birlikte takdir ve teşekkür belgesini de içeren ödül sistemini değiştirdi. Buna göre, 5 gün devamsızlık yapan öğrenci, takdir ve teşekkür belgesi almaya hak kazanamayacak. Ayrıca devamsızlık süresi 10 günü, toplamda ise 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak.

5 gün devamsızlık yapan öğrenciler için belge kriterleri geçtiğimiz dönem başında değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği içerisinde bulunan ödül bölümü içerisinde yer alan değişiklikler, 2018 Eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, buna göre 5 gün devamsızlık yapan belge alamıyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

5 GÜN DEVAMSIZLIĞA BELGE VERİLMEYECEK

Yapılan düzenlemeye göre, başarı puanları kaç olursa olsun, 5 gün devamsızlık yapan öğrenciye takdir ya da teşekkür belgesi verilmeyecek. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan o bilgiler;

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi

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