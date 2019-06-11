Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal iddiası! İmamoğlu Yıldırım yayınıyla ilgili

İSTANBUL seçimleri arefesinde 16 Haziran pazar günü yapılacak olan Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu yayınına ilişkin çok sayıda iddia ve söylenti var. Bu iddialardan birini Fatih Altaylı dile getirdi.

16 Haziran pazar günü yapılacak olan İmamoğlu- Yıldırım düellosu gündeme oturmuş durumda. Bu canlı yayın kadar moderatör de tartışma konusu. Muhalif olarak nitelenen FOX TV kanalından bir ismin seçilmesi söylentileri de beraberinde getirdi.

İddia o ki Uğur Dündar gibi İsmail Küçükkaya'yı da isteyen bizzat Binali Yıldırım'dı. Ancak asıl istediği kişi Küçükkaya değildi. Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Fatih Portakal iddiasını ve medya kulislerinde konuşulan söylentiyi şöyle aktardı:

(...) Bana sorarsanız AK Parti adayının ilk tercihi İsmail Küçükkaya değildi. Bence o asıl Fatih Portakal’ı istiyordu. Çünkü İsmail Küçükkaya biraz daha ortadan bir isimdi, asıl muhalif olan Fatih Portakal’dı ve Yıldırım onu tercih ederdi. Ama Portakal’ın Ekrem İmamoğlu ile sınıf arkadaşı olması, Portakal’ın İmamoğlu’nu açık biçimde destekliyor olması buna mani oldu. İş İsmail’e kaldı.

Niye!

AK Parti burada bir strateji uyguluyor bence. Geride olduklarını biliyorlar. Zaten öyle olmasa karşılıklı tartışma programına evet demeleri mümkün değildi. Şimdi bu programı kağıt üzerinde en muhalif televizyonun program sunucusuna yaptırarak meydan okuyorlar.

Program sırasında eğer işler istedikleri gibi gitmezse “Muhalif medyanın tuzağına düşmüş mağdur aday” olacaklar.

Yok eğer İsmail Küçükkaya muhaliflerin beklediği performansı sergilemez ve sert sorular soramazsa bu kez de muhalefetin kalesini dağıtmış, güvenilirliğini yerle bir etmiş olacaklar.

Turgay Güler versiyonu

Yani ya Küçükkaya 31 Mart seçiminin İmamoğlu karşısındaki Turgay Güler’in, Binali Yıldırım versiyonu olacak. Ya da “Bu muymuş, muhalif medyanın sesi Fox TV” denilecek. Bence plan bu. Bakalım İsmail bu işin içinden nasıl sıyrılacak!

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