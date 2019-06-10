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Binali Yıldırım’dan Küçükkaya değerlendirmesi

Binali Yıldırım’dan Küçükkaya değerlendirmesi

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu ile 16 Haziran'da çıkacağı ortak yayın için İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünü değerlendirdi. Yıldırım Küçükkaya için başarılı bir arkadaşımız ümit ederim aynı başarısını sürdürecektir dedi.

Ekrem İmamoğlu ile 16 Haziran’da çıkacağı ortak yayın ile ilgili soruları yanıtlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım, programın İsmail Küçükkaya tarafından yönetilme kararını şu sözlerle değerlendirdi:

"Gayet güzel İsmail Küçükkaya da başarılı program yapan bir arkadaşımız. Ümit ederim bu yayında da aynı başarısını sürdürecektir. Başından beri ben bu konuda çok açık ve net olarak kim olursa olsun dedim. Uğur Dündar teklifini de kendim yapmıştım. Henüz daha bilemediğimiz bir nedenle vazgeçti."

Yıldırım, Milli Takım’ın İzlanda’da havalimanında bekletilmesiyle ilgili de konuştu:

“Gençlerimizin moralini bozmak için modası geçmiş yöntemler uyguluyorlar. Genellikle eski yıllarda bir takım bir ülkeye giderse orada canlarını sıkacak havaalanında girişlerde bekletirler onların moralini bozabilir miyiz acaba başarısız olmaları için. Onların da belli ki böyle bir yöntemi uyguladıkları anlaşılıyor. Onların yaptığı bu hareket millilerimizi daha da motive edecek hırslandıracak ve çok daha güzel bir başarıyı Konya'da elde ettikleri başarıyı burada da sağlayacaklarına inanıyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Keşke vaktim olsa oraya da gidebilsem. Eğer bir yolunu bulursam gitmek isterim.''
 

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