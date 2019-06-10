HABER /  SPOR

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan İzlanda skandalı sonrası sürpriz hamle

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan İzlanda skandalı sonrası sürpriz hamle

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile Türkiye’de yapacağı ikinci maçın Trabzon’da oynanması için talepte bulunacaklarını söyleyen Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaşanan olaylara tepkisini de dile getirdi.

Başkan Ağaoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gelişinde havaalanında maruz kaldığı muamele hakkında konuştu.

Açıklamasında fırça olayının çirkin olduğunu belirten Ağaoğlu, “Sonuçta milli takımımız bir spor müsabakası için orada. Milli takım 3 saat havaalanında bekliyor. Olay zaten buradan başlıyor. Bunun adına hazımsızlık, görgüsüzlük, saygısızlık, seviyesizlik ne denirse densin kabul edilebilir değil." dedi.

emre izlanda

"Bütün bunların cevabını yarın sahada kendilerine yapıştıracağız. Geçmişte milli takım olarak bir irtifa kaybettik." diyen Ağaoğlu, "Göz ardı ettikleri bir ekiptik. Son 4 maçın tamamını kazanınca tahmin ediyorum ki dizleri titredi. Ama bu tür davranışların bizi sindireceğini düşünüyorlarsa çok büyük yanılgıya düşüyorlar. Bunlar bizim konsantrasyonumuzu artıran, motive eden şeyler” dedi.

Nihat Bey'e talepte bulunacağız
İzlanda ile Türkiye’de yapılacak maçın Trabzon’da oynanması için talepte bulunacaklarını kaydeden Ağaoğlu, “Taraftarlarımız ‘İzlanda maçını Trabzon’da oynayalım’ diye bu konuda çok yoğun bir şekilde örgütlendiler. Nihat bey gelince bu konuda talebimiz olacak. Ama varsayalım ki olmadı o maç bu ülkenin neresinde oynanırsa oynansın binlerce Trabzonspor taraftarıyla o statta yerimizi alırız. Bize her yer Trabzon. Urfa’da da oynansa biz orada olacağız” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Konya'dan özel uçakla Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'na giden Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Ardından bir kişi, Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatmıştı.

İlgili Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Emre Belözoğlu'na telefon Konyaspor'dan İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddiasına yanıt İzlanda'daki skandalının ardından Bakan Kasapoğlu'ndan flaş karar A Milli Takım'a yapılan skandal muamele! Nedeni ortaya çıktı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim? Çirkin hareket İzlanda basınında
Foto Galeri Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim? Çirkin hareket İzlanda basınında Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Nihat Özdemir'den İzlanda skandalının ardından flaş sözler
Nihat Özdemir'den İzlanda skandalının ardından flaş sözler
Elektriğe zam haberine EPDK'dan açıklama
Elektriğe zam haberine EPDK'dan açıklama
Ali Koç'tan kritik UEFA açıklaması
Ali Koç'tan kritik UEFA açıklaması
Didem Arslan İsmail Küçükkaya kararına gönül mü koydu olay açıklamalar
Didem Arslan İsmail Küçükkaya kararına gönül mü koydu olay açıklamalar
Alanyaspor Erol Bulut'u resmen açıkladı
Alanyaspor Erol Bulut'u resmen açıkladı
14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı
14 yaşındaki kıza cinsel içerikli görüntü gönderen kulüp başkanı tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
2019-2020 okullar ne zaman açılacak MEB iş takvimi
2019-2020 okullar ne zaman açılacak MEB iş takvimi
Şevval ayı ne zaman bitiyor 6 günlük Şevval orucu nasıl tutulur?
Şevval ayı ne zaman bitiyor 6 günlük Şevval orucu nasıl tutulur?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
e devlet askerlik yeri sorgulama Milli Savunma Bakanlığı giriş
e devlet askerlik yeri sorgulama Milli Savunma Bakanlığı giriş
Kazakistan seçimi yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?
Kazakistan seçimi yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?
Şevval orucu kazaya sayılır mı kaç gün tutulur önemi nedir?
Şevval orucu kazaya sayılır mı kaç gün tutulur önemi nedir?
Bir devir kapanıyor Mozilla Firefox ücretli hale geliyor
Bir devir kapanıyor Mozilla Firefox ücretli hale geliyor
İsmail Küçükkaya aslen nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya eşi kimdir?
İsmail Küçükkaya aslen nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya eşi kimdir?
Yorumlar 1 yorum