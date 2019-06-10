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Nihat Özdemir'den İzlanda skandalının ardından flaş sözler

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın İzlanda'da yaşadığı skandal muamelenin ardından yaptığı açıklamada ''Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi Başkanı Servet Yardımcı, dün Milli Takım kafilesinin İzlanda'da yaşadığı çirkin hadisenin ardından açıklamalarda bulundu.

Irkçılığa dayanan bir olay olduğunu dile getiren Özdemir, şunları söyledi; "Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef, hiç ummadığımız şekilde, bütün futbolcularımızın şahsi eşyaları inanılmaz titizlikle aranarak çok zaman kaybettik. Bizim ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz. Biz bu muameleye layık değildik, UEFA'ya göre de bunun böyle olmaması gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla aradı ve gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı bu işe çok büyük tepki koydu. Umarız ki bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve kabul edemeyeceğimiz bu olaya sahada tepki koysunlar ve başarımızın devam ettiğini görelim.''

Özdemir, ''Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef, hiç ummadığımız şekilde, bütün futbolcularımızın şahsi eşyaları inanılmaz titizlikle aranarak çok zaman kaybettik. Bizim ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz. Basit bir olay değil, siyasi tarafı olduğunu büyükelçiliğimiz bize anlattı. Bir ırkçılığa giden bir olay. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum." dedi.

''Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz''
TFF Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise "Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da bundan rahatsız. Araştıracaklarını, tasvip etmediklerini söylediler. Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve bu işin daha ileri safhalarda araştırılmasını isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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