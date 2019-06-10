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Kazakistan seçimi yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?

Kazakistan seçimi yeni cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev kimdir?

KAZAKİSTAN'daki cumhurbaşkanlığı erken seçiminin galibi daha önce devletin farklı kademelerinde görev alan deneyimli diplomat Kasım Cömert Tokayev oldu. Peki Kasım Cömert Tokayev kimdir?

Cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini yüzde 70,76 oyla kazanan Tokayev, Senato Başkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve Devlet Sekreterliği gibi ülkenin iç ve dış siyasetindeki kilit görevlerde yer aldı. 

Kazakistan cumhurbaşkanı kimdir?

Tokayev, 17 Mayıs 1953'te Kazakistan'ın Almatı kentinde doğdu. 1975 yılında Moskova Uluslararası İlişkiler Devlet Enstitüsünden (MGİMO) mezun olan Tokayev, mezuniyeti öncesinde de Sovyetler Birliği'nin Pekin Büyükelçiliğinde staj yaptı. 

1983-1984 yıllarında Pekin Dilbilimi Enstitüsünde staj yapan Tokayev, 1992'de de Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisini bitirdi.

1975 yılında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanlığına giren ve ülkenin Singapur'daki büyükelçiliğinde çalışmaya başlayan Tokayev, 1980 yılında Moskova'daki merkez görevinin ardından Sovyetler Birliği'nin Pekin Büyükelçiliğinde 1991'e kadar ikinci katip, birinci katip ve danışmanlık görevlerini üstlendi.

Tokayev, Kazakistan bağımsızlığını kazanmasından sonra 1992-1993 yıllarında Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak çalıştı. Mart 1999'da da Başbakan Yardımcılığına getirilen Tokayev, ekim ayında da cumhurbaşkanı kararıyla Başbakanlığa atandı. 

Tokayev, 2002'de Devlet Sekreteri, 2003-2007 yıllarında Dışişleri Bakanı görevlerini yürütürken, Dışişleri Bakanı olduğu dönemde nükleer silahların yayılmasının önlenmesi küresel sürecine aktif şekilde katıldı. 

Ocak 2007'de Kazakistan Parlamentosu üst kanadı Senato Başkanlığına getirilen Tokayev, 2008'de Senato Başkanı olarak Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi Başkan Yardımcılığına seçildi.

Tokayev, Mart 2011'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcılığına atandı, aynı zamanda Cenevre'de BM Bölümü Genel Müdürü, BM Genel Sekreteri Silahsızlanma Konferansı Özel Temsilcisi olarak görev yaptı. 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi Başkanı olarak da çalışan Tokayev, Ekim 2013'te tekrar Senato Başkanlığına seçildi.

Tokayev, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in bu yıl mart ayında cumhurbaşkanı görevinden istifa etmesinin ardından anayasa gereği geçici olarak cumhurbaşkanlığına getirilmiş, 20 Mart'ta Parlamento oturumunda yemin etmişti.

İktidar partisi Nur Otan ve Güvenlik Konseyinin 2007 yılından itibaren üyesi olan Tokayev, siyasi bilimler doktoru, Dünya Sosyal ve Beşeri Bililer Akademisi üyesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Akademisi onursal profesörü, Kazakistan Uluslararası İlişkiler Konseyi Onursal Başkanı olarak biliniyor.

Kazakistan Masa Tenisi Federasyonuna da 13 yıldır başkanlık eden Tokayev, sanat, siyasi ve anı yazılarıyla ilgileniyor. 

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