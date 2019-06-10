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Basına sızan şok ABD mektubuna yanıt buna bir cevap verilir

Basına sızan şok ABD mektubuna yanıt buna bir cevap verilir

ABD'nin S-400'ler için Hulusi Akar'a gönderdiği Türkiye'ye süre verip askeri ve ekonomik tehditlerde bulunduğu mektupla ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var." dedi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan tarafından 6 Haziran’da Milli Savuma Bakanı Hulusi Akar’a gönderilen mektup gündeme bomba gibi düştü.

ABD’de eğitim gören Türk F-35 pilotlarının 31 Temmuz’a kadar geri döneceği belirtilen mektupta Türkiye'ye karşı askeri ve ekonomik tehditler içeriyordu. Skandal ifadelerle dolu mektup, devletin üst düzey isimleri değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 5. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı etkinliğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Koordinasyon içindeyiz

ABD'den gönderilen mektuba bir yanıt verilip verilmeyeceği ve F-35 konusunda nasıl bir adım atılacağı sorusuna karşılık Demir, "Mektubun muhatabı Milli Savunma Bakanlığımız. Onlar bunun üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Beraber koordinasyon içindeyiz. Buna bir cevap verilir. Çünkü oradaki argümanların bizim açımızdan cevapları da var. Bu iletişim devam edecek." diye konuştu.

S-400 teslimatlarına ilişkin sorular üzerine Demir, şu değerlendirmede bulundu:

"S-400 konusunda Türkiye'nin tavrı net, bu hep söylendi. Geç, erken ama net bir tavır var. 'Biz bu meseleyi bitirdik.' diye defalarca söylendi. Bu anlamda ABD tarafında bir endişe varsa S-400'lerin Türkiye'de bulunmasından dolayı bir teknik endişe ise bunu tartışmaya, konuşmaya hazır olduğumuzu defalarca yineledik. Bu konuda bir teknik ekip oluşturup tartışmakla ilgili karşı taraf henüz hiçbir adım atmadı. Buna hazır olduğumuzu defalarca söyledik."

Demir, Patriot füze sistemi görüşmelerine ilişkin de "Biz cevabımızı verdik, onlardan cevap bekliyoruz." dedi.

Atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok

F-35 Programı'nda görev alan Türk şirketlerinin durumuna ilişkin soru üzerine Demir, şunları kaydetti:

"Aslında iki konu birbiriyle karıştırılıyor, bu kasten mi, bilgisizlikten mi bilemiyorum. Birincisi, F-35 ile S-400'ün Türkiye'de beraber bulunması risk teşkil eder diye bir iddia var. Bu iddianın ne olduğunu tartışmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz. İkincisi ise Türkiye'nin program ortaklığı. Bununla S-400 alımının alakasını biz kuramıyoruz. Türkiye'nin özgür iradesiyle aldığı bir kararın önüne geçilmesi, 'alırsanız cezalandırırız' tavrı mıdır? Çünkü Türkiye'nin program ortaklığıyla ilgili alınacak kararların, atılacak adımların bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunları müzakere edeceğiz." 

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