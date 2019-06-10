Abdullah Avcı Beşiktaş'a imza attı bakın ne sözü verdi

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi! Siyah-Beyazlı takım teknik direktör Abdullah Avcı'yla sözleşme imzaladı. Avcı, ''Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum. Gıpta ile izlenecek bir Beşiktaş sözü veriyorum" dedi.

Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile resmi sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı;

''Çok istediğimiz bir imzayı atıyorum bugün. Çok mutluyuz. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Siyah beyaz da çok yakışmış. Başakşehir Kulübü'ne teşekkür ederim. Çok sevdiğimiz bir kulüp. Stadımız yokken yardımda bulunan bir kulüp oldukları için, stat yapılırken destek aldığımız ve kişisel dostluğu olduğundan iyi bir iletişimimiz var.

Sevgili Hocam, Başakşehir'den zaten ayrılmıştı ama biz yine de nezaketen Başakşehir tarafı ile bu konuyu konuştuk. Hocamızla da oturup kısa sürede bir noktaya kadar getirdik ne yapacağımız konusunda. Hocamla isteğimiz uzun senelerdir var, birbirimizi de çok severiz. Kişisel bir görüşmemiz olmamıştı. Hocamızın yeni bir başlangıç yapmak istediğini duyduk. Biz de hemen görüştük, Göksel başkanın da müsaadesini aldık.





''Abdullah Avcı kariyer itibariyle Şenol hocayı takip ediyor''

Sevgi tarafı çok önemli ama işin bir de icraat tarafı var. Kendisinin de söylediği değerlere sahip olduğu için çok seviyoruz ama bir de hocalık tarafı var. Oğuzhan Özyakup'un transferinde de Abdullah Avcı ile istişare etmiştik. Hocamızın hocalık tarafına baktığımız zaman, artık devir değişti. Teknolojinin kullanıldığı, kişilerin değil takımın kazandığı düzenler. Bunun Türkiye'deki açılımını da Abdullah hocamız yapmıştır. Abdullah Avcı kariyer itibariyle Şenol hocayı takip ediyor, Şenol hoca da Beşiktaş'a geldiğinde şampiyonluğu yoktu, biliyorsunuz.



Abdullah Avcı: Hakkını verebileceğimizi umuyorum

Fikret Orman'ın ardından söz alan Abdullah Avcı, ''Beni hayatta tutan 3 tane şey var: Dürüstlük, sadakat ve refah. Şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş'a imza atmanın gururunu yaşıyorum. Gıpta ile izlenecek bir Beşiktaş sözü veriyorum" dedi.

İşte Avcı'nın konuşmalarından öne çıkanlar

''Beşiktaş çok kaliteli oyuncu grubuna sahip. Yeni sezonla ilgili çalışmalarımız var. Oyun planına, organizasyona uygun oyuncu profilleri üzerinden transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yönetime sunup, süreci aynı şekilde takip edeceğiz.

''Beşiktaş taraftarının coşkusu çok önemli''

Beşiktaş scout ekibiyle bir toplantı yaptım, oyun organizasyonuna uygun oyuncu profili üzerinden çalışmalarımız devam ediyor. Bunu yönetime sunup, bundan sonraki sürece devam edeceğiz. Taraftar çok büyük güç, özellikle Beşiktaş taraftarı, bunu gördüm. Burada desibel rekorları kırıldı. Bizim oynattığımız oyunda topu geri alma süresi gibi bir şey vardır, bunu geri almak için Beşiktaş taraftarının coşkusu çok önemli.

''Hakkını verebileceğimizi umuyorum''

Desibel rekorları kırıldı burada. Bizim oynattığımız oyunda topu geri alma süresi vardır. Beşiktaş taraftarı ile bu süreyi daha kısaltacağız. Başakşehir'e 5 sene imza atarken de, buraya imza atarken de ben para pul işlerinden anlamam dedim. Milli Takım teknik direktörlüğü ve şimdi Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapmak nasip oldu. O duyguyu büyük coşkuyla yaşıyorum. Hakkını verebileceğimizi umuyorum.

''Oğuzhan'ı hem Beşiktaş'a hem Milli Takım'a kazandıracağız''

Oğuzhan, benim milli takıma aldığım oyuncuydu. O dönem Arsenal'dan Beşiktaş'a transferiyle alakalı fikirlerimi söylemiştim. Yetenekli, eksikleri var. Güçsüz taraflarıyla ilgili çalışmalar yapıp Oğuzhan'ı hem Beşiktaş'a hem Milli Takım'a kazandıracağız. Gökhan Keskin ve Şenol Fidan görev tanımları farklı olsa da bizlerle beraber çalışacak.

Kafamda Beşiktaş için belli bir oyun sistemi var. Savunmada dar, hücumda geniş bir takım izleyeceksiniz.