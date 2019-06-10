Manavgat'ta uçak kazası! Pilot yaşamını yitirdi, 2 de yaralı var

ANTALYA Manavgat'ta tek motorlu uçak tarlaya düştü, pilot hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkiinde bir karpuz tarlasına tek motorlu uçağın düştüğü, olayda ilk belirlemelere göre yaralılar olduğu bildirildi.

Aynı yerde ikinci kaza

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. 30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.