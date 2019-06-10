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Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun VIP krizine ilişkin ifadeye çağrılacak!

Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun VIP krizine ilişkin ifadeye çağrılacak!

Ordu Valiliği'nin suç duyurusuyla başlatılan soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun'un Ordu- Giresun Havalimanı VIP salonundaki görüntüleri incelemeye alındı. Savcılık, İmamoğlu ve Torun'u ifadeye çağırıp havalimanı görevlilerini de tanık olarak dinleyecek.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İmamoğlu ve Torun ifadeye çağrılacak

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, havalimanı güvenlik kameralarının kayıtları, cep telefonu kamera kayıtları ile basına yansıyan görüntüler incelenmeye alındı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu ile Torun'un ifadeye çağrılacağı belirtilirken, havalimanı görevlilerinin de tanık olarak dinlenecekleri öğrenildi. 

VIP salonunda gerginlik

İmamoğlu ve Torun, çarşamba günü Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik oldu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıktı.

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