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Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili son dakika haberi

İSTANBUL seçiminin iki güçlü adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında yapılması planlanan canlı yayınla ilgili saat 13.00'da açıklama yapılacak. Son dakika gelişmesini AK Partili Mahir Ünal ve CHP'li Engin Altay yapacak.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için bugün bir görüşme yaptılar.

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun katılacağı programın saati ve yeri konusunda bugün saat 13.00'da açıklama yapılacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları bu açıklamalarla netleşecek. 

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını ne zaman?
Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım yayınının bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor. Hangi gün olacağı bugün açıklanabilir. Her iki parti canlı yayının uydu üzerinden yapılması konusunda anlaştı. Yayını isteyen her kanal canlı olarak verebilecek. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılması gündemde.

İki adayın katılacağı program için ABD başkanları sisteminin uygulanması gündemde. Bu sistemde her iki lidere de aynı sorular yöneltiliyor ve süre de eşit tutuluyor. 

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınını kim yönetecek?

Yayını sunacak olan kişi konusunda henüz bir anlaşma yok. Yıldırım ve İmamoğlu'nun 'olur' verdiği Uğur Dündar moderatörlükten vazgeçmişti. Yerini kimin alacağı merak konusu olurken, Fatih Altaylı, Didem Arslan ve Cüneyt Özdemir işe talip oldu. Kulislerde öneriyi gündeme getiren Didem Yılmaz’ın moderatörlüğünde bir programın ihtimalinin yükseldiği konuşuluyor.

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