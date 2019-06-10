HABER /  EKONOMİ

İki dev firma otonomda işbirliğine gitti

İki dev firma otonomda işbirliğine gitti

Renault'a yaptığı birleşme teklifi ile gündeme gelen Fiat Chrysler (FCA),sürücüsüz araçlar konusunda bir girişim ile işbirliğine gitti. Bu kapsamda, otonom araçlar konusunda çalışmalar yapan bir girişim olan Aurora'nın yazılımlarını kullanacak FCA, yakın bir gelecekte ticari araçlarını sürücüsüz hale getirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Renault'a yaptığı birleşme teklifi ile gündeme gelen Fiat Chrysler (FCA),yeni bir işbirliğine gittiğini duyurdu.

Otonom araçlar üzerine çalışmalar yapan bir girişim olan Aurora ile işbirliği yapan İtalyan-Amerikan ortaklı şirket, Aurora'nın sürücüsüz araç yazılımlarını ticari araçlarında kullanacak.

Bu kapsamda, FCA'nın ticari araç kolu Ram ve Fiat Professional modellerinde söz konusu yazılımların yer alması planlanıyor.

Sequoia Capital ve Amazon gibi yatırımcıları bulunan Aurora, 2017 yılında kuruldu. Bugüne kadar 500 milyon doların üzerinde yatırım alan girişimin, değerlemesi ile 2 milyar doları aşmış durumda.

Şirketin yazılımlarının son 3 yılda sedan, SUV, minivan ve ticari araç gibi farklı gövde tipinde ve karoserde araçlara entegre edildiği belirtiliyor.

62 bin araç sağlayacak

FCA bir süredir Google bünyesindeki Waymo ile de işbirliği halinde. Bu kapsamda, 100 adet Chrysler Pacifica'yı Waymo'nun kullanımına tahsis eden FCA, Waymo'ya aynı modelden 62 bin adet daha sağlayacak.

Waymo ise, Pacifica modeli üzerine kendi yazılımını monte ederek otonom araç testlerini gerçekleştiriyor. Şirketin, gerekli izinler alındığında ve testler tamamlandığında, otonom araçlardan oluşan bir filo hizmeti vermesi bekleniyor. 

Waymo'nun aksine Aurora ise, otonom filo işinden uzak duruyor. Girişimin, sürücüsüz araçlar için yazılım sağlama işine odaklandığı bildiriliyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu VİP yazısı twitterın gündemine oturdu
Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu VİP yazısı twitterın gündemine oturdu
SP'nin adayı Necdet Gökçınar'dan çok tartışılacak çıkış!
SP'nin adayı Necdet Gökçınar'dan çok tartışılacak çıkış!
Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler
Cumhur ittifakını destekleyen Sedat Peker şaşırttı : Boğazdaki dindar müsrifler
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Geri adım mı atılıyor? Trump'ın Huawei kararı sonrası yeni gelişme
Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır
Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır
ÖNCEKİ HABERLER
Emeklilerin enflasyona göre alacakları zam miktarı belli oldu
Emeklilerin enflasyona göre alacakları zam miktarı belli oldu
Ekrem imamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını hangi kanalda ne zaman?
Ekrem imamoğlu Binali Yıldırım canlı yayını hangi kanalda ne zaman?
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
E okul karne bakma nasıl olur TC ile karne notu sorgulaması
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
Teşekkür alma şartları 2019 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Teşekkür alma şartları 2019 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2019
Liselerde takdir teşekkür alma kaç puan lise türüne göre karne sorgulama-2019
İsmail Küçükkaya aslen nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya eşi kimdir?
İsmail Küçükkaya aslen nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya eşi kimdir?
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Yorumlar