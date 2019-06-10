SP'nin adayı Necdet Gökçınar'dan çok tartışılacak çıkış!

Saadet Partisi İBB adayı Necdet Gökçınar, seçim sürecinde iki oğlunun da işten atıldığını belirterek "Sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum" diye konuştu.

Gökçınar'ın Borsa İstanbul'da çalışan oğlunun sözleşmesinin feshedildiği biliniyordu. Gökçınar, İGDAŞ dosyalarını takip eden avukat oğlunun kurumla yaptığı sözleşmesinin de feshedildiğini belirtti.

"Nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin"

Gökçınar konuyla ilgili şunları söyledi:

Mağduriyet seçim kriterlerinden biri değildir. Öyle olsaydı en çok mağdur edilen benim. Mağduriyet yarıştıracak değilim, sadece zihin açmak için söylüyorum. Ben Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olduğum için benim oğlumun işine son verildi. 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışıyordu, performansı da oldukça iyi olmasına rağmen askerden döndükten sonra işten çıkarıldı. 5 milyon işsiz gencimizin olduğu ülkemizde ben oğlumun işsiz kalmasını gündem yapacak değilim. Biz bunu konuşurken İGDAŞ’ın dosyalarını takip eden avukat olan diğer oğlumun kurumla yaptığı sözleşme, hiçbir gerekçe gösterilmeden İGDAŞ tarafından iptal edildi. Bunu ilk defa size söylüyorum. Benim aziz hemşerilerim beni yanlış anlamasın, ben asla mağduriyet yapmıyorum. Kafalarınızdaki boşlukları doldurmak için, sandığa giderken nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğunuzu bilin diye söylüyorum. Ben sadece böyle bir üslubun İstanbul’da yaşanıyor olmasından üzüntü duyuyorum.