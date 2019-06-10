İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark ne kadar? Sosyal medya rakamları

İSTANBUL seçimleri için geri sayım sürerken Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın sosyal medyadaki durumları raporlandı. Twitter, facebook, Youtube ve instagramda bakın durum ne?

31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım arasında bir çekişme de sosyal medya hesapları üzerinden yürüyor.

Peki iki adayın sosyal medyadaki durumu ne? İşte rakamlar:



Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya takipçileri:

Twitter 2.58 milyon,

Facebook 1.2 milyon,

Instagram 4.8 milyon

Youtube 315 bin

Binali Yıldırım'ın sosyal medya takipçileri:

Twitter 1.72 milyon,

Facebook 251 bin,

Instagram 755 bin,

Youtube 133 bin