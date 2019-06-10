Nagehan Alçı'nın Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınına ilişkin bir talebi var

Türkiye gündemi Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimlerine ilişkin tartışmasına olanak sağlayacak ortak yayına kilitlenmişken Habertürk yazarı Nagehan Alçı'dan da dikkat çeken bir talep geldi.

Habertürk köşe yazarı Alçı 'Türkiye’ye yakışan, o yayında bir kadın moderatör olmasıdır' başlıklı yazısında, ''Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan bu tarihi yayında bir kadın moderatörün olmasını rica ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

Tüm Türkiye'nin nefesini tutup beklediği söz konusu ortak yayına ilişkin kadın moderatör konusunda ısrarcı bir yaklaşım sunan Alçı yazısında şunları kaydetti;

''Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan rica ediyorum''

Her ikisini de iyi tanıdığım Sayın Binali Yıldırım ve Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan bu tarihi yayında bir kadın moderatörün olmasını rica ediyorum.

Uğur Dündar da çekildiğine göre kesinlikle...

Sayın Uğur Dündar da çok istediği bu moderatörlükten çekildiğine göre artık kesinlikle bir kadın moderatör olmalıdır ve bu işi de en çok hak eden Didem Arslan Yılmaz’dır.

Ekranda sadece ve sadece erkeklerin olduğu bir görüntü ne 2019 Türkiyesine ne de Atatürk’ün ideallerine de yakışmıyor. Eski Türkiye’de TRT tartışmalarında sadece erkekler olurdu. Kadınlar yok hükmündeydi.

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