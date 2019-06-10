HABER /  SAĞLIK

D vitamini eksikliğinin bu sonuçlarına kesinlikle dikkat edin!

D vitamini eksikliğinin bu sonuçlarına kesinlikle dikkat edin!

Sık sık enfeksiyonlara yakalanma, depresyon ve mutsuzluk halinin D vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, uyarılarda bulundu.

D vitamininin, vitaminden ziyade bir hormon olduğunu belirten uzmanlar, derinin güneş ve bazı yapay ışıklara maruz kalmasının cildimize etki ederek provitamin D3'ün D vitaminine dönüşümünü sağladığına değindi.

Hormon olarak görev yapan aktif D vitamininin karaciğer ve böbrekte birtakım metabolik olaylar sonucu vücutta yapıldığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, konuşmasına şu şekilde devam etti;

Güneş ışınları...
"Günümüzde çeşitli sebeplerle güneş ışınlarından yeterince faydalanılmadığı, bunun da salgın düzeyde D vitamini eksikliğine sebep olduğu gözlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde yapılan birçok çalışmada ciddi oranda D vitamini düşüklüğü ve azlığı ölçülmüştür."

güneş ışınları

"D vitamini kan ile bağırsak, kemik ve böbreklere taşınır. Bu dokulara etkileri ile kalsiyum ve fosfat dengesini düzenler. D vitamini vücutta etkisini VDR reseptörleri üzerinde göstermektedir. VDR reseptörleri klasik hedefler dışında (bağırsak, böbrek ve kemik) hematopoetik ve immun sistem ile ilgili dokular, iskelet kası, kalp kası, düz kas, beyin, karaciğer, meme, endotel, deri, hipofiz, pankreas, paratiroid, böbreküstü bezi, tiroid, over ve testislerde vardır"

D vitamini eksikliğinin sonuçları
Baş ve boyun bölgesinde aşırı terleme, sık sık enfeksiyonlara yakalanma, depresyon ve mutsuzluk halinin D vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceğini belirten Baysal, "Yaygın kas, kemik ve eklem ağrıları, bel ve sırt ağrısı, kemik erimesi ve ağrıya bağlı yürüme güçlükleri, uyku bozukluğu, baş ağrısı, saç dökülmesi, halsizlik, yorgunluk gibi şikayetlerin de en önemli sebebi D vitaminidir."

uyku mutsuz

"D vitamini eksikliğine bağlı gelişen kemik erimesi, düşme ve kırık için ciddi risk faktörüdür. Bunların önlenebilmesi için D vitamini kaynağı olan güneş ışınlarından faydalanılmalıdır. Bu kaynaktan yararlanmak için el-kol ve yüzün haftada 2-3 kez ortalama 5-15 dakika güneşlenmesi yeterlidir" dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İzlanda'nın eziyeti sonrası intikam sesleri! Rövanş maçı hangi statta oynanacak
İzlanda'nın eziyeti sonrası intikam sesleri! Rövanş maçı hangi statta oynanacak
İmar barışında son 6 gün bakanlık açıkladı 10 milyon başvuru
İmar barışında son 6 gün bakanlık açıkladı 10 milyon başvuru
Uğur Dündar moderatörlüğü neden kabul etmediğini açıkladı!
Uğur Dündar moderatörlüğü neden kabul etmediğini açıkladı!
Ahmet Hakan'dan Erman Toroğlu'na Şenol Güneş çağrısı
Ahmet Hakan'dan Erman Toroğlu'na Şenol Güneş çağrısı
UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev
Lastiğin patlama derdine Fransa'dan çözüm
Lastiğin patlama derdine Fransa'dan çözüm
ÖNCEKİ HABERLER
I. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu'nda 'İslâm medeniyetinde bilim ve teknoloji' konuşulacak
I. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu'nda 'İslâm medeniyetinde bilim ve teknoloji' konuşulacak
İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş
İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş
3600 ek gösterge son durum 24 Haziran öncesi çıkar mı yeni haber
3600 ek gösterge son durum 24 Haziran öncesi çıkar mı yeni haber
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?
Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?
Şevval ayı ne zaman 2019 kaç gün sürüyor 6 gün oruç zamanı
Şevval ayı ne zaman 2019 kaç gün sürüyor 6 gün oruç zamanı
Yorumlar