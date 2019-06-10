I. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu'nda 'İslâm medeniyetinde bilim ve teknoloji' konuşulacak

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 13-15 Haziran tarihlerinde 'I. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu' gerçekleştirilecek.

İslâm bilim tarihi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacılar, İslâm bilim ve teknoloji tarihi üzerine paha biçilemez çalışmalar yapan Prof. Dr. Fuat Sezgin’i anmak ve onun ilmi mirasının izinde, Müslüman bilim insanlarının dünya medeniyetlerine katkılarını konuşmak üzere ‘I. Uluslararası Prof. Dr. Fuat Sezgin İslâm Bilim Tarihi Sempozyumu’nda bir araya gelecek.

Açılış konuşmasını ibrahim kalın yapacak

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ve İstanbul Üniversitesi ortaklığında düzenlenecek sempozyum, 13 Haziran Perşembe 09.30’da Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeselinin gösterimiyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda başlayacak. Sempozyumun açılış konferansını 'Bilim, Teknik, Tefekkür: Fuat Sezgin’le Evrendeki İşaretleri Okumak' başlığı ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın verecek.

30 Haziran 2018’de vefat eden Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen sempozyumda, Sezgin’in İslâm medeniyetinde gelişmiş bilimlere ait literatürü konu edinen Geschichte des arabischen Schrifttums (GAS) adlı eseri başta olmak üzere çalışmalarının mahiyeti ve İslâm bilimlerinin farklı medeniyetlerin bilimsel birikimlerine katkısı ele alınacak.

Fuat Sezgin’in ortaya koyduğu ilmi mirasın gelecek nesiller için güçlü bir ilham kaynağı olmasının amaçlandığı Sempozyumun geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Sempozyumun ilkinde eş zamanlı oturumlarda, İslâm bilim tarihi yazıcılığı ve Fuat Sezgin’in katkıları, İslâm bilimlerinin gelişimindeki siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler, İslâm medeniyetinde geliştirilen bilimsel aletler ve teknoloji ürünleri gibi farklı temalarda 3 gün boyunca Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde 100’den fazla bildiri sunulacak.

Sempozyum kapsamında 'Fuat Sezgin’le İslâm Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi' ile 'Fuat Sezgin Anısına: Bilimden Sanata Yansımalar Sergisi' ziyarete açık olacak.