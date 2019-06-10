Lastiğin patlama derdine Fransa'dan çözüm

Lastik patlaması sonucu yolda kalma sorununa Fransa'dan yeni bir çözüm geldi. Buna göre, ülkenin lastik üreticisi Michelin tarafından geliştirilen Uptis isimli lastiğin, yolda ilerlemek için havaya ihtiyaç duymadığı bildirildi. Bu sayede patlama ve hava basıncının düşmesi gibi riskleri bulunmayan lastiğin, 2024 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor

Fransız lastik üreticisi Michelin, havasız bir lastik geliştirdiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, havasız lastiğin, konvansiyonel lastiklerde yaşanan patlama gibi durumların önüne geçmesi hedefleniyor.



Bu kapsamda, lastiğin çivi ve taş sebebiyle delinmesi halinde bile yola devam edebildiği açıklanıyor. Havası olmadığın için lastiğin basıncının düşmesi gibi bir durumda yaşanmıyor.

Otonom araçları kurtaracak

Uptis'in bu özelliğinin yakın bir gelecekte yollarda olacak otonom araçlar için hayati önem taşıdığı belirtiliyor.

Öyle ki, herhangi bir şoförü bulunmayan otonom araçların, lastiklerinin patlaması sonucu stepne değişimi yapma imkanı bulunmuyor.

Havasız lastik sayesinde ise, söz konusu araçların kesintisiz bir biçimde yolcularını taşıyabileceği aktarılıyor.

General Motors (GM) ile birlikte geliştirilen ve 'Uptis' adı verilen lastiğin 2024 yılında üretime hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Şuan için prototip testleri yapılan Uptis'in, Chevrolet'in elektrikli modeli Bolt üzerinde denendiği bildirildi.