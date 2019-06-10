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Diyarbakır'da Merasim Sokak'taki 29 şehidin faili yakalandı

Diyarbakır'da Merasim Sokak'taki 29 şehidin faili yakalandı

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit edildiği terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

Saldırının sorumlusu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, 7 Haziran'da Çavundur köyü mülki sınırlarında başlatılan operasyonda etkisiz hale getirilen Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle aranan Osman Gülen'in 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı terör saldırısının da faili olduğunun belirlendiği bildirildi.

Ayrıca 2 vatandaşı katletti

Gülen'in aynı zamanda geçen yıl 5 Temmuz'da Yalımlı Mahallesi'nde "Remzi ve Mahmut Güler" isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da faili olduğu kaydedildi.

Nerede etkisiz hale getirildi?

Osman Gülen'in Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çavundur köyü kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonunda etkisiz hale getirildi.

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