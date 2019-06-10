Kendine 360 derece dönen ev yaptı Erzincanlı vatandaş keyfine düşkün

Kendine 360 derece dönen ev yaptı Erzincanlı vatandaş keyfine düşkün

ERZİNCANLI iş insanı Yavuz Peker (74), arazilerini gören tepeye 360 derece dönen ev inşa etti. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ev ayarlanabilen hızda dönüşünü tamamlarken, Peker hem günün yorgunluğunu atıyor hem de arazisini izliyor.

Kendine 360 derece dönen ev yaptı Erzincanlı vatandaş keyfine düşkün - Sayfa 1

Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde dünyaya gelen Yavuz Peker, 1959 yılında henüz 12 yaşındayken çalışmak için İstanbul'un yolunu tuttu.

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Kendine 360 derece dönen ev yaptı Erzincanlı vatandaş keyfine düşkün - Sayfa 2

Uzun yıllar mekanik ve metal sektöründe çalıştıktan sonra reklam ajansı kuran 2 çocuk babası Yavuz Peker, yaklaşık 10 yıl önce doğup büyüdüğü Özdamar köyüne döndü.

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Kendine 360 derece dönen ev yaptı Erzincanlı vatandaş keyfine düşkün - Sayfa 3

Peker, satın aldığı arazilerde tarımla uğraşmaya başladı. Ceviz üreticiliği de yapan Peker, arazilerini izlemek için ilginç bir yola başvurdu.

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Kendine 360 derece dönen ev yaptı Erzincanlı vatandaş keyfine düşkün - Sayfa 4

Yıllarca uğraştığı mekanik ve metal sektöründeki ustalığını konuşturan Yavuz Peker, arazilerini gören tepeye, 360 derece dönen bir ev inşa etmek için İstanbul'daki atölyesinde proje yaptı. Tek bilye üzerinde ve elektrik motoru sayesinde ayarlanan hızda dönüşünü tamamlayan 70 ton ağırlığındaki ev 300 bin TL'ye mal oldu.

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