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Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti

Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O. tartışan Ercan O. (28), otomobilinde pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda; iddiaya göre, eşi H.O. ile tartışan Ercan O., otomobiline binerek evden çıktı. Daha sonra ormanlık alana gelen Ercan O, bagajından çıkardığı pompalı tüfekle başına ateş etti.

Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan O.'nun, eşi H.O. ile 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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