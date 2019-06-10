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Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif

Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif

Galatasaray, Kasımpaşa'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Trezeguet için 6 milyon euro peşin ödeme önerisinde bulundu.

Galatasaray geçen yıldan bu yana kadrosuna katmaya çalıştığı Trezeguet için Kasımpaşa’ya tek seferde ödeme teklifi sundu.

Fatih Terim’in kadroda görmek istediği Trezeguet için Galatasaray, Kasımpaşa Kulübü’ne bu kez 6 milyon euro teklif edip bu parayı da peşin ödeme taahhüdü verdi. Trezeguet de Galatasaray’a transfer olmak isterken Kasımpaşa Kulübü ise 15 milyon euroluk talebinde ısrarcı oldu. Sarı-Kırmızılılar’da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak devreye girdi.

Albayrak özel görüşecek
Akşam'da yer alan habere göre; Albayrak’ın hafta içinde Kasımpaşa Kulübü’nün sahibi Turgay Ciner ile bir kez daha görüşmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar, Trezeguet’yi ocak ayında da transfer etmek istemişti ve sezon sonunda Fatih Terim’in raporu doğrultusunda bir süredir yeniden görüşmeler devam etmişti. Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla ligde oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 da asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht’ten Kasımpaşa’ya transfer olan Trezeguet’nin 2021’e kadar sözleşmesi devam ediyor.

Orta nokta 8 milyon euro
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Diagne transferini yaparken, Trezeguet için de teklifte bulunmuştu. Kasımpaşa, Diagne ve Trezeguet için 20 milyon euro talep etmişti. Cim-Bom, 10 milyon euroya golcü Diagne’yi renklerine bağlamış ve şampiyon olunca, 3 milyon euro ekstra bonusu da Kasımpaşa’ya ödemişti.

Galatasaray’ın ısrarla Sarı-Kırmızılı formayı giymek isteyen Trezeguet transferinde orta noktayı bulması bekleniyor. İki kulübün 8 milyon euro civarında buluşacağı konuşuluyor.

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