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Haktan Pak ölüm nedeni ne Yasak Elma Haktan Tan kanser miydi?

Haktan Pak ölüm nedeni ne Yasak Elma Haktan Tan kanser miydi?

Son olarak Yasak Elma'da Mustafa rolüne hayat veren oyuncu Haktan Pak ani ölümü ile başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. 50 yaşında vefat eden Haktan Pak uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Peki Haktan Pak hangi dizilerde oynadı 2012 yılında evlendiği ve boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı kimdir?

Haktan Pak Yasak Elma dizisi ile tekrar gündeme gelmiş başarılı oyunculardan birisiydi. 50 yaşında olan oyuncu Haktan Pak vefat etti, kahreden ölüm haberini ise 2012 yılında evlendiği ve geçen yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı verdi. Türkiye'nin Yıldızları yarışması ile adını duyuran Haktan Pak birçok dizide ve filmde rol aldı. Son olarak Yasak Elma'da Mustafa karakterine başarı ile hayat verdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Sanat dünyasından da oyuncuya taziye mesajları yayınlandı.

Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan 50 yaşındaki Haktan Pak yaşamını yitirdi.

Haktan Pak'ın 2012 yılında evlendiği ve geçtiğimiz yıl boşanma davası açtığı eşi Müge Turanlı, sosyal medya hesabında "Bir daha ki sefere görüşmek üzere yosun gözlü adam.. Söz bitti.." mesajını paylaştı.

Pak bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Haktan Pak 6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Beren Saat'in de ünlü olduğu Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında yer aldı. 2009'da 'Bahtı Kara' ve 'Kolpaçino' adlı filmlerde rol aldı. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

HAKTAN PAK KİMDİR: 6 Mayıs 1969 yılında İzmir’de dünyaya gelen Haktan Pak, İstanbul Üniversitesi/Viyana Teknik Üniversitesi/Viyana Franz Schubert Konservatuarı’nda lisans eğitimini tamamladı. Beren Saat’in de ünlü olduğu Türkiye’nin Yıldızları yarışmasında yer aldı.

2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. 2004 yılında oynadığı Hoşgeldin Hayat filminde Damat Metin karakterine hayat verdi. Son yıllarda TV dizilerinde de rol alan Haktan Pak Evlat Kokusu adlı dizide Serdar karakterine hayat verdi. Yasak Elma dizisinde ise Mustafa karakterine hayat vermişti.

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